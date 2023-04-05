Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе

Новости Франции. Почти 90 % парижан проголосовали за запрет электросамокатов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно новым правилам, со столичных улиц их должны убрать к сентябрю этого года. Ранее прокат этих средств передвижения запретили в канадском Монреале и в Копенгагене. Правда, в Дании его со временем отменили. Тем не менее практика не новая и вполне оправданная, как минимум по мнению парижан.

Кристин Котон, жительница Франции:

Прямо у моего дома вылетел электросамокат и напугал мою собаку. Теперь она боится гулять в тех местах. Я очень напугана, у меня плохие воспоминания об этом.