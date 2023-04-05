Прямой эфир

Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе

05 апреля 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Почти 90 % парижан проголосовали за запрет электросамокатов в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно новым правилам, со столичных улиц их должны убрать к сентябрю этого года. Ранее прокат этих средств передвижения запретили в канадском Монреале и в Копенгагене. Правда, в Дании его со временем отменили. Тем не менее практика не новая и вполне оправданная, как минимум по мнению парижан.

Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе-1

Кристин Котон, жительница Франции:
Прямо у моего дома вылетел электросамокат и напугал мою собаку. Теперь она боится гулять в тех местах. Я очень напугана, у меня плохие воспоминания об этом.

Парижане голосуют за запрет электросамокатов в городе-4

Самокаты – популярный транспорт во Франции. За прошлый год компании перевезли около 2 миллионов человек. Сейчас в Париже в аренду сдают примерно 15 тысяч электросамокатов. Но нередко они становятся причиной травм и даже смертей.

# Правила дорожного движения # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба
05 апреля 2023 07:37

32 дня в одиночестве. В Мексике спортсменка решила месяц провести на вулкане Орисаба

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу
05 апреля 2023 07:24

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу

Британские ВВС начали патрулировать небо над Эстонией
05 апреля 2023 07:21

Британские ВВС начали патрулировать небо над Эстонией