Сильные ливни затопили несколько городов в Перу

Новости Перу. Непрекращающиеся сильные ливни вызвали мощные наводнения в Перу. За несколько дней на севере страны выпала рекордная норма осадков. Вода затопила несколько городов, разрушила тысячи домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия оказались около 70 тысяч человек. В пострадавших районах нет электричества и питьевой воды. В 400 округах введен режим чрезвычайного положения. Синоптики предупреждают, что сильные ливни будут идти как минимум до середины апреля.