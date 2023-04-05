Прямой эфир

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу

05 апреля 2023 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. Непрекращающиеся сильные ливни вызвали мощные наводнения в Перу. За несколько дней на севере страны выпала рекордная норма осадков. Вода затопила несколько городов, разрушила тысячи домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни затопили несколько городов в Перу-1

В зоне бедствия оказались около 70 тысяч человек. В пострадавших районах нет электричества и питьевой воды. В 400 округах введен режим чрезвычайного положения. Синоптики предупреждают, что сильные ливни будут идти как минимум до середины апреля.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британские ВВС начали патрулировать небо над Эстонией
05 апреля 2023 07:21

Британские ВВС начали патрулировать небо над Эстонией

Американский обозреватель назвал сроки падения империи США
05 апреля 2023 07:12

Американский обозреватель назвал сроки падения империи США

Сакура принесёт экономике Японии 5 млрд долларов
05 апреля 2023 07:00

Сакура принесёт экономике Японии 5 млрд долларов