Парад собак в светящихся ошейниках прошел в Сантьяго Ходящие светодиоды. Так назвали необычный парад собак власти чилийской столицы. По их призыву на прогулку по улицам Сантьяго хозяева вывели десятки питомцев в светящихся ошейниках.

Эвелин Маттеи, мэр Провиденсии:

Это было невероятно, мы видели самых замечательных людей и самых замечательных собак. И самое приятное – это любовь и компания.

Была и практическая польза от такой светящейся встречи. Светодиодные ошейники помогают в темноте водителям избежать наездов на внезапно выбегающих под колеса четвероногих. Так что выгуливая пса в темное время суток, это незаменимый аксессуар, должны помнить обладатели питомцев. Природные катаклизмы пагубно влияют на пчел в Ираке

Высокие температуры, малое количество осадков и частые пыльные бури. Все это повлияло на среду, необходимую пчелам для производства меда в Ираке.

Али Мирдан Фали, пчеловод:

Пчеловоды – кочевники. Поскольку источников нектара не хватает, мы должны отправиться к доступным источникам нектара из одной провинции в другую, потому что там было бы больше источников нектара, чем в районах, где есть пасеки.

Все это лишние затраты, и местный мед получается дорогой. Он не может конкурировать с привозным, который собирают пчелы в регионах, более благоприятных для древнего промысла.