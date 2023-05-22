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Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили

22 мая 2023 14:28
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Парад собак в светящихся ошейниках прошел в Сантьяго

Ходящие светодиоды. Так назвали необычный парад собак власти чилийской столицы. По их призыву на прогулку по улицам Сантьяго хозяева вывели десятки питомцев в светящихся ошейниках.

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-1

Эвелин Маттеи, мэр Провиденсии:
Это было невероятно, мы видели самых замечательных людей и самых замечательных собак. И самое приятное это любовь и компания.

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-4

Была и практическая польза от такой светящейся встречи. Светодиодные ошейники помогают в темноте водителям избежать наездов на внезапно выбегающих под колеса четвероногих. Так что выгуливая пса в темное время суток, это незаменимый аксессуар, должны помнить обладатели питомцев.

Природные катаклизмы пагубно влияют на пчел в Ираке

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-7

Высокие температуры, малое количество осадков и частые пыльные бури. Все это повлияло на среду, необходимую пчелам для производства меда в Ираке.

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-10

Али Мирдан Фали, пчеловод:
Пчеловоды кочевники. Поскольку источников нектара не хватает, мы должны отправиться к доступным источникам нектара из одной провинции в другую, потому что там было бы больше источников нектара, чем в районах, где есть пасеки.

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-13

Все это лишние затраты, и местный мед получается дорогой. Он не может конкурировать с привозным, который собирают пчелы в регионах, более благоприятных для древнего промысла.

Парад собак в светящихся ошейниках прошёл в столице Чили-16

В 2022 году Организация Объединенных Наций заявила, что Ирак является пятой страной в мире, подверженной риску кризиса из-за изменения климата.

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