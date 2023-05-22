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Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по объектам украинского аэродрома «Днепр»

22 мая 2023 14:01
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В ночь на 22 мая российские войска провели интенсивную атаку на украинский аэродром «Днепр», пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Минобороны России.

В результате удара пострадали ангары с вооружением и боеприпасами, авиационная техника и позиции для подготовки ракет. Российские военные использовали высокоточное дальнобойное оружие, которое поразило все цели.

Также в ведомстве сообщается, что в течение последних суток подразделения Южной группировки войск РФ активно действовали на Донецком направлении. В результате Киев понес потери в числе до 270 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, одной гаубицы Д-20 и двух гаубиц Д-30.

# Международная политика

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