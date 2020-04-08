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На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие

08 апреля 2020 13:49
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Новости Италии. На севере Италии рухнул автомобильный мост через реку Магра. В момент ЧП по переправе двигались два автомобиля, которые вместе с обломками упали в воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие-1

Пострадавшие госпитализированы. По данным местной полиции, обычно на этом участке дороги весьма оживленный трафик. Однако поскольку сейчас в стране действует карантин, движение машин значительно сократилось, что позволило избежать более серьезных последствий.

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие-4

По факту инцидента проводится расследование. Причины обрушения неизвестны.

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие-7

На севере Италии обрушился автомобильный мост. Есть пострадавшие-9

# Авария # Фотофакт

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