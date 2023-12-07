País: Испания выслала двух сотрудников посольства США за шпионаж

Как минимум два агента США, работавшие в американском посольстве в Мадриде, были выдворены из Испании после того, как стало известно, что двое сотрудников Национального разведывательного центра Испании были подкуплены за передачу секретных сведений в США. Об этом сообщает El País, передает ТАСС.

Испанский министр обороны Маргарита Роблес вызвала посла США в Мадриде Джулиссу Рейносо и затребовала объяснений. В итоге по меньшей мере два американских агента были высланы из Испании.

Данная операция, завершившаяся задержанием двух сотрудников испанских спецслужб, была начата еще до лета. По словам представителя американского посольства, агенты США работали в рамках программы, запущенной еще до того, как к власти пришел Джо Байден. Рейносо извинился и пообещал сотрудничество в рамках расследования. Сейчас дело находится на рассмотрении испанского суда.