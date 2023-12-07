В Германии началась 24-часовая забастовка машинистов

В стране уже не ходят грузовые составы, а с 20 часов остановятся и пассажирские. Протестующие железнодорожники требуют сокращения рабочей недели и повышения зарплат. Руководство Deutsche Bahn ответило отказом, при этом обвинив забастовщиков в безответственном отношении к пассажирам. В свою очередь профсоюз машинистов пригрозил провести более масштабную стачку, о начале проведения которой объявит 19 декабря.