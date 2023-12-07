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В Германии началась 24-часовая забастовка машинистов

07 декабря 2023 13:35
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Тысячи поездов отменены в Германии из-за начавшейся 24-часовой забастовки машинистов поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии началась 24-часовая забастовка машинистов-1

В стране уже не ходят грузовые составы, а с 20 часов остановятся и пассажирские. Протестующие железнодорожники требуют сокращения рабочей недели и повышения зарплат. Руководство Deutsche Bahn ответило отказом, при этом обвинив забастовщиков в безответственном отношении к пассажирам. В свою очередь профсоюз машинистов пригрозил провести более масштабную стачку, о начале проведения которой объявит 19 декабря.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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