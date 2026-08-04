Пациенты в Польше сталкиваются с длительными ожиданиями приема у врачей

В Польше пациенты сталкиваются с длительными ожиданиями приема у врачей. В среднем консультацию эндокринолога приходится ждать 207 дней, а в некоторых регионах срок превышает 400 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись к узким специалистам ведется на много месяцев вперед: к нейрохирургу – на 13 месяцев, к гастроэнтерологу – на 10. Власти пытаются решить проблему с помощью электронной системы, которая лишь перераспределяет нагрузку между регионами и вынуждает пациентов ездить в другие части страны.