ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа над межпланетной миссией велась совместно с американскими космическими инженерами.
Ожидается, что полет корабля до Марса займет 7 месяцев. По прибытию аппарат, который назвали «Надежда», изучит геологию Красной планеты и ее климат.
Собирать данные и направлять их на Землю устройство весом в 1,5 тонны будет в течение всего марсианского года, а это 687 дней.