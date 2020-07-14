ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над межпланетной миссией велась совместно с американскими космическими инженерами. Ожидается, что полет корабля до Марса займет 7 месяцев. По прибытию аппарат, который назвали «Надежда», изучит геологию Красной планеты и ее климат.