Прямой эфир

ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты

14 июля 2020 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ОАЭ. ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Корабль стартует 17 июля с космодрома на острове в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты-1

Работа над межпланетной миссией велась совместно с американскими космическими инженерами.

Ожидается, что полет корабля до Марса займет 7 месяцев. По прибытию аппарат, который назвали «Надежда», изучит геологию Красной планеты и ее климат.

ОАЭ запускают первый для арабского мира аппарат на Марс. Он изучит геологию и климат планеты-4

Собирать данные и направлять их на Землю устройство весом в 1,5 тонны будет в течение всего марсианского года, а это 687 дней.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?
14 июля 2020 12:08

Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?

В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса
14 июля 2020 12:00

В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции
14 июля 2020 11:39

В борьбе со стихией. Белорусские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции