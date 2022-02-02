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США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится

02 февраля 2022 11:27
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США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится. И это с учетом того, что уже сейчас в Польше находятся около 5,5 тысяч американских военных.

США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится-1

Вашингтон заметно усиливает свое присутствие в европейском регионе, повышая таким образом градус напряженности. С повестки не снимаются и регулярные обвинения в адрес России о якобы готовящемся нападении на Украину. Несмотря на то, что официальная Москва отрицает все претензии, американские власти целенаправленно подогревают ситуацию.

США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится-4

Именно на США эксперты возлагают ответственность за происходящее. Если Америка не договориться с Россией по гарантиям безопасности, Вашингтону придется держать ответ за возможные последствия.

# Вооруженные силы # Павел Солох # Фотофакт

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