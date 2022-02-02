США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится

США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится. И это с учетом того, что уже сейчас в Польше находятся около 5,5 тысяч американских военных.

Вашингтон заметно усиливает свое присутствие в европейском регионе, повышая таким образом градус напряженности. С повестки не снимаются и регулярные обвинения в адрес России о якобы готовящемся нападении на Украину. Несмотря на то, что официальная Москва отрицает все претензии, американские власти целенаправленно подогревают ситуацию.