США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится
США перебросят в Польшу 2 500 солдат. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, иностранный контингент, размещенный у границ Беларуси, увеличится. И это с учетом того, что уже сейчас в Польше находятся около 5,5 тысяч американских военных.
Вашингтон заметно усиливает свое присутствие в европейском регионе, повышая таким образом градус напряженности. С повестки не снимаются и регулярные обвинения в адрес России о якобы готовящемся нападении на Украину. Несмотря на то, что официальная Москва отрицает все претензии, американские власти целенаправленно подогревают ситуацию.
Именно на США эксперты возлагают ответственность за происходящее. Если Америка не договориться с Россией по гарантиям безопасности, Вашингтону придется держать ответ за возможные последствия.