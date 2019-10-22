Рекордная находка: в Луксоре обнаружили 30 саркофагов возрастом более 3 тысяч лет

Новости Египта. Рекордное количество гробниц с мумиями обнаружили археологи в египетском Луксоре. Таких крупных открытий в стране не было уже более века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возраст 30 найденных саркофагов насчитывает более 3 тысяч лет. В них содержались мумифицированные останки мужчин, женщин, а также двоих детей, предположительно представителей среднего класса.

Все находки будут перемещены в Большой Египетский музей, который откроется в конце 2020 года.