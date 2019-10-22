Новости Великобритании. Новый закон о Brexit представило правительство Великобритании парламенту. Он основан на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне депутаты приступили к первому чтению документа, состоящего из 110 страниц. К слову, пояснения к основным положениям составляют примерно такой же объем. На рассмотрение законопроекта у Палаты общин всего три дня. После этого документ должна одобрить Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II.

Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, в тексте законопроекта содержится пункт о том, что в данном случае допустимо его принятие по сокращенной программе, хотя обычно на рассмотрение международных соглашений такого уровня отводится минимум три недели.