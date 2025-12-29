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Около 80% украинцев считают, что лишь переговоры завершат конфликт – Социолог

29 декабря 2025 10:13
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Около 80% украинцев считают, что лишь переговоры завершат конфликт – Социолог-0

Примерно 80 процентов украинцев уверены, что единственным реальным способом завершения конфликта являются переговоры, сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, пишет РИА Новости.

По его словам, 60 процентов опрошенных выступает за участие международных партнеров, а 20 процентов – за прямые переговоры с Россией.

Тем временем США подготовили план по урегулированию, который обсуждался на встречах представителей России и США в декабре.

Как отметил Владимир Путин, пункты, предложенные США, были разделены на 4 блока для отдельного рассмотрения. В Кремле переговоры назвали содержательными и заявили о готовности к дальнейшему диалогу, подчеркнув, что военные успехи России укрепили ее позиции на переговорах.

А Дмитрий Песков добавил, что Киев вынужден принимать решение о начале диалога, так как пространство для самостоятельных действий сокращается.

Фото: pixabay

# Международная политика

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