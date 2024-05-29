Прямой эфир

ООН «умерла» как организация – Эрдоган

29 мая 2024 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организация Объединенных Наций является «мертвой духом». Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган 29 мая в ходе выступления на заседании своей партии в парламенте указал на неспособность ООН прекратить геноцид в Газе или даже спасти сотрудников организации. «ООН, что толку от тебя?», – задался вопросом политик.

«Картины из Рафаха невыносимы. Нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу. Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и они. Потому что вы молчали. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», – сказал президент Турции.
 

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

Другие новости рубрики

Все новости
WP: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
29 мая 2024 12:22

WP: Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Киев заявил, что с разрешения Лондона бьёт ракетами Storm Shadow по РФ
29 мая 2024 11:43

Киев заявил, что с разрешения Лондона бьёт ракетами Storm Shadow по РФ

Киев разозлил союзников, используя Patriot против РФ
29 мая 2024 11:14

Киев разозлил союзников, используя Patriot против РФ