ООН «умерла» как организация – Эрдоган

Организация Объединенных Наций является «мертвой духом». Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Эрдоган 29 мая в ходе выступления на заседании своей партии в парламенте указал на неспособность ООН прекратить геноцид в Газе или даже спасти сотрудников организации. «ООН, что толку от тебя?», – задался вопросом политик.

«Картины из Рафаха невыносимы. Нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу. Неужели в вас не осталось ни капли человечности? Чего вы хотели от 15 тысяч невинных детей? О, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и они. Потому что вы молчали. В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», – сказал президент Турции.

