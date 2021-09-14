ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата

В ООН считают, что изменение климата усиливает угрозу конфликтов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ООН считают, что изменение климата усиливает угрозу конфликтов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявила верховный комиссар организации по правам человека, сейчас растет неравенство на почве борьбы с глобальным потеплением. Загрязнение природы, уничтожение многих видов животных лишает миллионы людей базовых прав на питание и воду.
Странам грозят крупные гуманитарные кризисы, вызванные климатическими катастрофами. Немало для этого делает и сам человек. В мире из-за добычи полезных ископаемых уничтожаются леса, увеличивается количество вредных промышленных отходов.