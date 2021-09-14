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ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата

14 сентября 2021 09:33
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В ООН считают, что изменение климата усиливает угрозу конфликтов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата-1

Как заявила верховный комиссар организации по правам человека, сейчас растет неравенство на почве борьбы с глобальным потеплением. Загрязнение природы, уничтожение многих видов животных лишает миллионы людей базовых прав на питание и воду.

ООН прогнозирует крупные гуманитарные кризисы. Угрозу конфликтов усиливает изменение климата-4

Странам грозят крупные гуманитарные кризисы, вызванные климатическими катастрофами. Немало для этого делает и сам человек. В мире из-за добычи полезных ископаемых уничтожаются леса, увеличивается количество вредных промышленных отходов.

# Природные катаклизмы # Мишель Бачелет # Фотофакт

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