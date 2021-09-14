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Афганистан находится на грани голода. В стране сорвали посевной сезон

14 сентября 2021 07:42
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Новости Афганистана. Всемирная организация продовольствия ООН призвала оказать срочную гуманитарную помощь Афганистану. По мнению экспертов, страна находится на грани голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганистан находится на грани голода. В стране сорвали посевной сезон-1

Остаться без продуктов там могут из-за срыва посевного сезона. На призыв ООН уже откликнулась Италия. Она заявила, что выделит около 150 миллионов евро. Гуманитарную миссию поддержала и Франция. На эти цели республика направит 100 миллионов. В целом мировое сообщество готово оказать стране помощь на более чем миллиард долларов. Теперь перед ним стоит несколько задач.

Афганистан находится на грани голода. В стране сорвали посевной сезон-4

Первая – доставить продовольствие в Афганистан, для этого необходимо организовать безопасный гуманитарный коридор. Вторая – справедливо распределить гуманитарную помощь. То есть обеспечить к ней доступ всем нуждающимся. А это около четырех миллионов женщин и детей.

# Продукты питания # Фотофакт

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