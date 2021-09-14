Афганистан находится на грани голода. В стране сорвали посевной сезон

Остаться без продуктов там могут из-за срыва посевного сезона. На призыв ООН уже откликнулась Италия. Она заявила, что выделит около 150 миллионов евро. Гуманитарную миссию поддержала и Франция. На эти цели республика направит 100 миллионов. В целом мировое сообщество готово оказать стране помощь на более чем миллиард долларов. Теперь перед ним стоит несколько задач.