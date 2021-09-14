В Нью-Йорке открывается 76-я сессия ООН. На заседании рассмотрят вопросы по Афганистану и Мьянме

В Нью-Йорке 14 сентября открывается 76-я сессия ООН. Как ожидается, главной темой станет ситуация в Афганистане, где представители движения «Талибан» уже объявили о формировании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тяжелого гуманитарного кризиса, с которым столкнулась страна, на 16 сентября запланировано голосование по продлению миссии ООН по содействию Афганистану. Будет решаться вопрос и с Мьянмой. У обеих стран есть представители в ООН, назначенные предыдущим правительством и признанные международным сообществом. Однако путчисты в Мьянме хотят заменить посла на лояльного им человека. От талибов эксперты ожидают того же.