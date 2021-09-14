Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира

Новости Китая. В Китае из-за мощного тайфуна «Чанту» эвакуировали около 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр стихии 14 сентября достиг Шанхая. На мегаполис обрушились шквалистые ветры и ливни. Синоптики ожидают, что 14 сентября там выпадет около 300 миллиметров осадков. Город оказался практически отрезан от внешнего мира.