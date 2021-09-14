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Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира

14 сентября 2021 09:16
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Новости Китая. В Китае из-за мощного тайфуна «Чанту» эвакуировали около 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира-1

Эпицентр стихии 14 сентября достиг Шанхая. На мегаполис обрушились шквалистые ветры и ливни. Синоптики ожидают, что 14 сентября там выпадет около 300 миллиметров осадков. Город оказался практически отрезан от внешнего мира.

Тайфун в Китае. Стихия практически отрезала Шанхай от внешнего мира-4

В аэропорту отменили все авиарейсы. По соображениям безопасности в регионе прекращено железнодорожное сообщение. Не ходят паромы. Власти закрыли более 100 туристических объектов. Отменены занятия в школах, не работают детские сады. Всем судам в прибрежных водах приказано вернуться в порт. Полиция патрулирует все пляжи и прибрежные зоны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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