Песков: Россия не верит словам США о содействии экспорту в рамках зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в высказываниях США о содействии российскому экспорту в рамках зерновой сделки, пишет РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен упрекнул Россию в выходе из договора. Он подчеркнул, что американские санкции не распространяются на продукты питания и удобрения. В том случае, если Россия возобновит участие в сделке, США готовы оказать поддержку экспорту продовольственных товаров. Вместе с тем Москва считает, что соглашение не работает, поскольку зерно из Украины идет в Европу, а отнюдь не в нуждающиеся страны Африки. В связи с этим 18 июля Черноморская инициатива была прекращена.