Безэкипажные катера ВСУ напали на морскую базу РФ в Новороссийске

Российскими военными судами были уничтожены два беспилотных морских катера ВСУ, которые попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Катера удалось обнаружить и ликвидировать силами российских кораблей, охраняющих базу. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы также зафиксировали взрывы в акватории Новороссийска и поселка Мысхако, однако на инфраструктуре и отгрузке нефти это не отразилось. В порту Новороссийска было временно ограничено движение судов.