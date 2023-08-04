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Безэкипажные катера ВСУ напали на морскую базу РФ в Новороссийске

04 августа 2023 07:37
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Российскими военными судами были уничтожены два беспилотных морских катера ВСУ, которые попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Катера удалось обнаружить и ликвидировать силами российских кораблей, охраняющих базу. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы также зафиксировали взрывы в акватории Новороссийска и поселка Мысхако, однако на инфраструктуре и отгрузке нефти это не отразилось. В порту Новороссийска было временно ограничено движение судов.

# Международная политика

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