Погибший в Украине финский наёмник оставил послание журналисту о ситуации на фронте

Финский наемник, погибший во время службы в Вооруженных силах Украины, накануне смерти оставил корреспонденту финской телерадиокомпании Yle послание, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

В течение продолжительного периода времени он находился на связи с журналистом, составляя сводки о положении на фронте. В своих отчетах финский наемник обращал внимание на низкий уровень профессионализма ВСУ и говорил, что люди, которые привыкли к стандартам НАТО, в условиях боевых действий довольно быстро теряют «голову».

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что в зоне боевых действий на востоке Украины принимают участие более 2 тыс. наемников из 71 страны мира. В их число входит немало выходцев из Грузии, США, Великобритании, Сирии, Канады и других государств. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что наемники способствуют обострению и пролонгации конфликта.