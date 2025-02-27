Один из крупнейших автоконцернов Европы закроет производство в Брюсселе

Около 3 тысяч человек в Брюсселе уже 1 марта останутся без работы. Производство закрывает один из крупнейших автоконцернов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили на заводе, закрытие брюссельского подразделения произошло на фоне замедления мирового рынка. Число регистраций новых автомобилей увеличилось всего на 2 %. По данным экспертов международной страховой компании, европейские автопроизводители отстают от предприятий крупных китайских и американских электромобилей с точки зрения инноваций.

В июле головное предприятие по производству автомобилей в Германии стало жертвой несоразмерного падения спроса на свою продукцию. А высокие логистические издержки спровоцировали закрытие сети принадлежащих бренду автоконцернов по всей Европе.