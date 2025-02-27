Европейские компании вынуждены массово увольнять работников

Волна сокращений накрыла компании стран Евросоюза. Издание Politico сообщает, что за последние 15 лет в индустриальном секторе было уволено почти 2,5 миллиона человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне экономического кризиса тысячи людей ежегодно теряют работу. Так, закрытие завода известного французского производителя шин повлекло увольнение более 1 200 сотрудников. В прошлом году во Франции было зарегистрировано самое большое количество банкротств за последние 15 лет. И несмотря на миллионы евро государственной помощи, промышленники не способны соревноваться с азиатскими конкурентами.

Экономический кризис и высокий уровень безработицы может спровоцировать социальные волнения. Похожая ситуация наблюдается во многих компаниях Западной Европы. Регион испытывает трудности из-за глобальной конкуренции, высоких цен на энергоносители и бюрократии. Подобная стагнация развилась на фоне политической нестабильности и кризиса власти.