Администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID

Администрация президента США заявила, что прекращает более 90 % контрактов USAID. Таким образом Штаты сэкономят 60 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но дело не только в экономии. Учитывая, что агентство в большей степени финансировало цветные революции и попытки госпереворотов в других странах, может, в мире станет немного спокойнее?

Известно, что USAID борется за спасение хотя бы части своих безумных проектов. Но вряд ли это возможно. Судя по всему, Дональд Трамп настроен категорично. Ранее американский лидер распорядился провести 90-дневный обзор каждой программы агентства и практически в одночасье прекратил все финансирование иностранной помощи.

Заморозка финансирования остановила тысячи спонсируемых США программ за рубежом и отстранила от работы большинство сотрудников USAID посредством принудительных отпусков и увольнений.

Ожидаемо решения повлекли недовольство в рядах USAID. Так, ранее уволенные сотрудники и активисты устроили «лежачую» акцию протеста в здании Конгресса США. Около 30 протестующих легли на пол, выкрикивая лозунги и обвиняя чиновников в жестокости. Флешмоб был остановлен полицией Капитолия, которая задержала порядка 20 демонстрантов.