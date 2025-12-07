Очередной антиправительственный митинг прошёл в Мадриде

В Мадриде уже вторую неделю проходят антиправительственные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным властей, только в эти выходные на улицы вышли больше 10 тысяч человек. Участники требовали досрочных выборов и призывали к отставке главы правительства Педро Санчеса. Акция совпала с днем конституции Испании.

Поводом стало взятие под стражу бывшего министра транспорта Испании, который проходит по делу о коррупции при закупке защитных масок в период пандемии. Однако протестующие считают, что за неэффективное использование бюджетных средств – ответственность несет не один чиновник, а все правительство. Также власть упрекают в неспособности решить проблемы безработицы и иммиграции в стране. Политологи отмечают, что протесты могут подорвать рейтинг правящей партии.