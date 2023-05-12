Банк Англии повысил базовую ставку до рекордного за 15 лет уровня

Новости Великобритании. Правительство Британии предприняло очередную попытку снизить инфляцию. Банк Англии повысил базовую ставку до 4,5 %. Это самый высокий уровень с 2008 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение стало 12-м по счету и снова под эгидой борьбы с инфляцией. Почти год индекс потребительских цен в королевстве держится на уровне чуть больше 10 %. Но правительство намерено снизить показатель до 2 %. При этом в Центробанке Британии не исключают вероятность дальнейшего повышения базовых ставок в случае, если предпринятых мер окажется недостаточно.