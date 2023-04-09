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Зеленский случайно проговорился о судьбе Украины после завершения спецоперации

09 апреля 2023 15:13
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Украинский лидер Зеленский случайно озвучил планы Киева и Варшавы во время своего визита в Польшу. Страны намерены создать альянс против Российской Федерации после завершения украинского конфликта. Такую информацию озвучил политолог Руслан Бортник, приводит его слова РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Он заявил, что если Украину быстро не примут в ЕС и НАТО, рассматривается вариант расширения функций Люблинского треугольника, куда входят Киев, Варшава и Вильнюс. Возможно создание нового политического образования, куда могут присоединиться Латвия, Эстония и Молдова, отметил политолог. Бортник обратил внимание, что между Украиной и Польшей социально-экономическая интеграция уже показывает беспрецедентные исторические масштабы. Во время визита в Варшаву 5 апреля Зеленский заявил, что в будущем между двумя странами не будет существовать никаких границ. Украинский лидер пояснил, что речь идет о политических, экономических и исторических границах. Но для этого нужно победить. По словам эксперта, такое сообщение украинского президента только подливает масла в огонь.

# Международная политика

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