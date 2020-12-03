Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме

Новости Вьетнама. Пять человек стали жертвами наводнений в центральной части Вьетнама. Среди погибших – местные жители и туристы. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. Пять человек стали жертвами наводнений в центральной части Вьетнама. Среди погибших – местные жители и туристы. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате разгула непогоды затоплены дороги, почти 200 домов повреждены. В безопасные районы вынуждены перебираться более 5 000 жителей.
Отметим, Вьетнам за последних два месяца пережил несколько природных бедствий. Нанесенный ущерб оценивается в более чем миллиард долларов. Разрушительные последствия непогоды значительно усилили кризис в стране. На фоне пандемии экономика Вьетнама понесла серьезные убытки.