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Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме

03 декабря 2020 09:55
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Новости Вьетнама. Пять человек стали жертвами наводнений в центральной части Вьетнама. Среди погибших – местные жители и туристы. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме-1

В результате разгула непогоды затоплены дороги, почти 200 домов повреждены. В безопасные районы вынуждены перебираться более 5 000 жителей.  

Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме-4

Отметим, Вьетнам за последних два месяца пережил несколько природных бедствий. Нанесенный ущерб оценивается в более чем миллиард долларов. Разрушительные последствия непогоды значительно усилили кризис в стране. На фоне пандемии экономика Вьетнама понесла серьезные убытки.  

# Наводнение # Фотофакт

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