Пять человек стали жертвами наводнений во Вьетнаме

Новости Вьетнама. Пять человек стали жертвами наводнений в центральной части Вьетнама. Среди погибших – местные жители и туристы. Есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате разгула непогоды затоплены дороги, почти 200 домов повреждены. В безопасные районы вынуждены перебираться более 5 000 жителей.