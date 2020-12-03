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На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека

03 декабря 2020 07:45
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Новости России. Два человека погибли в результате пожара в московском онкоцентре. Возгорание произошло в корпусе, закрытом на реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека-1

В момент ЧП в здании находились рабочие. Сообщается, что 27 человек были эвакуированы. Пламя охватило площадь в более чем 100 квадратных метров. Горели строительные конструкции и бытовки.  

На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека-4

Наиболее вероятной причиной пожара экстренные службы называют неосторожное обращение с огнем. Среди возможных версий случившегося рассматривают также неисправность электрообогревательных приборов. Ведется расследование.  

# Пожар # Фотофакт

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