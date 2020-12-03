На пожаре в московском онкоцентре погибли два человека

Новости России. Два человека погибли в результате пожара в московском онкоцентре. Возгорание произошло в корпусе, закрытом на реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Два человека погибли в результате пожара в московском онкоцентре. Возгорание произошло в корпусе, закрытом на реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент ЧП в здании находились рабочие. Сообщается, что 27 человек были эвакуированы. Пламя охватило площадь в более чем 100 квадратных метров. Горели строительные конструкции и бытовки.
Наиболее вероятной причиной пожара экстренные службы называют неосторожное обращение с огнем. Среди возможных версий случившегося рассматривают также неисправность электрообогревательных приборов. Ведется расследование.