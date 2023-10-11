Обломки «Титана» и человеческие останки подняты со дна Атлантического океана

В июне в Атлантическом океане исчез батискаф «Титан». Морские инженеры вместе с командой береговой охраны США обнаружили обломки судна, в том числе, как предполагается, останки членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости.

Останки были отправлены в порт Соединенных Штатов для проведения анализа. Предполагается, что в ближайшее время состоится совместная встреча представителей следственных организаций.

«Титан» исчез во время спуска к Титанику, который затонул в 1912 году. На борту находились пять человек, в том числе и основатель компании OceanGate Expeditions, британский миллиардер. Через четыре дня после исчезновения были обнаружены обломки батискафа.