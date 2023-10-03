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NYT: в США восхищаются эффективной тактикой эластичной обороны России

03 октября 2023 12:11
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Издание New York Times отмечает успешное использование российской армией тактики «эластичной обороны» при контрнаступлении украинских Вооруженных сил, передает РИА Новости.

Российские войска, вместо того чтобы удерживать оборону любой ценой, отходят, наносят удары по наступающим, затем переходят в контрнаступление и вновь устанавливают контроль над позицией.

Автор статьи указывает, что медленное развитие контрнаступления объясняется не только такой тактикой, но и наличием минных полей, танковых препятствий, запасов артиллерийских снарядов, а также неготовностью Запада поставлять Украине оружие в установленные сроки.

ВСУ, невзирая на подготовку и вооружение НАТО, не смогли добиться существенных успехов на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и более 2,7 тыс. единиц вооружений.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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