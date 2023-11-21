NYT: летчик СССР Беленко, угнавший самолёт в Японию, умер в США

Виктор Беленко, летчик, угнавший самолет из СССР в Японию, скончался в США 24 сентября 2023 г. после тяжелой болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Его кончина оставалась незамеченной в течение почти двух месяцев, пока о ней не было опубликовано в газете New York Times. В 1976 г. Беленко перегнал в Японию истребитель МиГ-25, что дало возможность противникам СССР детально изучить этот самолет. После получения убежища и американского гражданства он стал работать консультантом в правительстве и оборонных компаниях.