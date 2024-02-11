Прямой эфир

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк

11 февраля 2024 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк теперь будет командующим Сухопутными войсками ВСУ. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президент Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Зеленский также поменял командующего Объединенными вооруженными силами ВСУ, поставив вместо Сергея Наева Юрия Содоля. Игорь Плахута стал командующим теробороной, а Игорь Скибюк сменил Максима Миргородского на посту командующего десантно-штурмовыми войсками. Генеральный штаб возглавил Анатолий Баргилевич, заменив Сергея Шапталу.

Ранее, 8 февраля, Зеленский также отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что армией будет руководить новая команда.

 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: Карлсон был инициатором интервью с Путиным
11 февраля 2024 12:04

Песков: Карлсон был инициатором интервью с Путиным

The Economist: НАТО меняет стратегию из-за успехов РФ на фронте
11 февраля 2024 11:31

The Economist: НАТО меняет стратегию из-за успехов РФ на фронте

Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно оружия для победы над РФ
11 февраля 2024 10:53

Орбан: ЕС не может дать Киеву достаточно оружия для победы над РФ