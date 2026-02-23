Новый военный полигон открыли в Латвии

Объект занимает более 15 тысяч гектаров вдоль реки Даугава – это около 60 % от запланированной площади. В перспективе полигон станет одним из крупнейших в стране. На строительство первой очереди потрачено 36,5 миллионов евро. Инфраструктура включает зону логистической поддержки для подразделений и площадку для хранения боеприпасов. Главная особенность объекта – на нем теперь можно проводить стрельбы боевыми снарядами. Это позволяет максимально приблизить тренировки к условиям реального боя. На полигоне уже проходят тактические учения, ведется подготовка пехоты и операторов беспилотников.