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Новый военный полигон открыли в Латвии

23 февраля 2026 08:48
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Прибалтика продолжает наращивать оборонную инфраструктуру вблизи восточного фланга НАТО. В Латвии открыли новый военный полигон, строительство которого еще полностью не завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый военный полигон открыли в Латвии-2

Объект занимает более 15 тысяч гектаров вдоль реки Даугава – это около 60 % от запланированной площади. В перспективе полигон станет одним из крупнейших в стране. На строительство первой очереди потрачено 36,5 миллионов евро. Инфраструктура включает зону логистической поддержки для подразделений и площадку для хранения боеприпасов. Главная особенность объекта – на нем теперь можно проводить стрельбы боевыми снарядами. Это позволяет максимально приблизить тренировки к условиям реального боя. На полигоне уже проходят тактические учения, ведется подготовка пехоты и операторов беспилотников.

# Новости Латвии

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