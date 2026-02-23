Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за прорыва канализации

К событиям за рубежом. В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации, из-за прорыва канализации в реку Потомак попало более 200 миллионов галлонов сточных вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших разливов в истории страны. Мэр Вашингтона обратилась за помощью к Белому дому, и Дональд Трамп одобрил режим ЧС, однако при этом жестко раскритиковал местные власти. Теперь работы по устранению последствий будут координироваться федеральными службами. Чиновники заверили, что питьевая вода находится в безопасности.