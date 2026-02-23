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Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за прорыва канализации

23 февраля 2026 08:48
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К событиям за рубежом. В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации, из-за прорыва канализации в реку Потомак попало более 200 миллионов галлонов сточных вод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за прорыва канализации-2

Это один из крупнейших разливов в истории страны. Мэр Вашингтона обратилась за помощью к Белому дому, и Дональд Трамп одобрил режим ЧС, однако при этом жестко раскритиковал местные власти. Теперь работы по устранению последствий будут координироваться федеральными службами. Чиновники заверили, что питьевая вода находится в безопасности.

# происшествия в США # Новости США

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