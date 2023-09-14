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Норвежский генерал Кристофферсен: НАТО катастрофически не хватает боеприпасов и ракет

14 сентября 2023 14:24
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Главком Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен высказал обеспокоенность по поводу дефицита натовских боеприпасов и ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежскую газету VG.

Он отметил, что необходимость в новых вооружениях превышает их выпуск. Для рассмотрения этих проблем в Осло будет организовано заседание верховных главнокомандующих НАТО. На встрече примет участие 31 главнокомандующий Вооруженными силами стран-членов организации, а также Швеции.

Ранее Швеция и Финляндия уже подали заявления о присоединении к Альянсу, но заявка шведской стороны пока не получила финального одобрения.

# Оружие и боеприпасы # Сергей Лавров

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