В Белом доме сообщили, во сколько начнется встреча Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп посетит Аляску, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отбытие Трампа из Вашингтона намечено на 6:45 утра по местному времени, а уже в 11:00 (22:00 мск) в Анкоридже встречается с Путиным. Трамп покинет город в 21:45 (04:45 мск), согласно расписанию.

При этом ранее помощник РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры США и России начнут переговоры в 22:30 мск.

Сначала лидеры проведут встречу с глазу на глаз, затем со своими представителями, после чего состоится первый рабочий завтрак. Главной темой станет урегулирование конфликта в Украине, также будут обсуждены вопросы международной безопасности и сотрудничества между странами.

Никаких документов подписывать не планируется, а итоги встречи будут объявлены на совместной пресс-конференции.

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