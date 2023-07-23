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Дэвис: новая тактика ВСУ против России провалилась

23 июля 2023 11:16
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Украина меняет свою военную тактику, прибегая к прорыву российских оборонительных позиций небольшими группами пехоты, пишет РИА Новости со ссылкой на полковника США в отставке Дэниела Дэвиса.

Однако, на его взгляд, это не даст результата из-за географических условий региона, где при выходе на открытую местность украинские войска оказываются под огнем. Кроме этого, украинским силам не достает средств и инфраструктуры для решения тактических задач. Дэвис считает, что разумное решение заключается в том, что Киев должен начать процесс переговоров, чтобы спасти остатки свободы и территории. Он отмечает, что недостаток решимости Украины может вызвать наступление российских войск, возможно, с захватом Харькова или Одессы.

# Международная политика

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