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Непогода в Германии спровоцировала транспортный коллапс

29 ноября 2023 19:08
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Далека от зимней сказки погода в Европе. Регион накрыли снегопады. На улицах неожиданно холодно для конца осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Германии спровоцировала транспортный коллапс-1

Например, в Осло столбики термометров опустились до минус 8 градусов по Цельсию. Это рекордно низкие значения для ноября. Непогода стала причиной гололедицы и спровоцировала транспортный коллапс. В Гисене эвакуировали около 100 машин. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации в некоторых федеральных землях Германии. Завтра, 30 ноября, по стране пройдет мокрый снег.

# Погода # Фотофакт

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