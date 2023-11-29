Непогода в Германии спровоцировала транспортный коллапс

Далека от зимней сказки погода в Европе. Регион накрыли снегопады. На улицах неожиданно холодно для конца осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в Осло столбики термометров опустились до минус 8 градусов по Цельсию. Это рекордно низкие значения для ноября. Непогода стала причиной гололедицы и спровоцировала транспортный коллапс. В Гисене эвакуировали около 100 машин. Синоптики прогнозируют ухудшение ситуации в некоторых федеральных землях Германии. Завтра, 30 ноября, по стране пройдет мокрый снег.