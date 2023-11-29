Словакия расширила список украинских товаров, запрещённых к импорту

В их числе мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби. В Братиславе отметили, что решение принято с целью защиты интересов страны, а также предотвращения сбоев в работе. Импорт дешевой украинской агропродукции наносит серьезный ущерб фермерам. Так, только из-за поставок зерна финансовые потери Словакии составили не менее 110 миллионов евро. Некоторые аграрии находятся на грани банкротства.