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Словакия расширила список украинских товаров, запрещённых к импорту

29 ноября 2023 19:06
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Словакия расширила список украинских товаров, запрещенных к импорту. Перечень пополнили сразу 10 наименований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия расширила список украинских товаров, запрещённых к импорту-1

В их числе мед, соевые бобы, ячмень, мука, отруби. В Братиславе отметили, что решение принято с целью защиты интересов страны, а также предотвращения сбоев в работе. Импорт дешевой украинской агропродукции наносит серьезный ущерб фермерам. Так, только из-за поставок зерна финансовые потери Словакии составили не менее 110 миллионов евро. Некоторые аграрии находятся на грани банкротства.

# Международная политика # Фотофакт

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