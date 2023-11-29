Bloomberg: США столкнулись с сильнейшим ростом цен за 10 лет

США столкнулись с сильнейшим ростом цен за десятилетие. Неутишительные финансовые итоги в преддверии нового года подвел Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США столкнулись с сильнейшим ростом цен за десятилетие. Неутишительные финансовые итоги в преддверии нового года подвел Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным агентства, продукты и электроэнергия в Штатах подорожали на четверть, подержанные автомобили – на треть. Если без машины еще можно обойтись, то без жилья вряд ли. Но и его доступность находится на минимуме. Во всех экономических бедах специалисты винят высокую инфляцию. Которая без преувеличения затронула все сферы жизни американцев. Например, средняя стоимость детского сада в стране сегодня на 32 % выше уровня 2019 года.