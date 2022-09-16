На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь слышны выстрелы. До этого стороны подписали мирный договор

Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. На этом фоне парламент Кыргызстана собирается на закрытое внеочередное заседание. Конфликт длится не первый год из-за того, что местные жители не могут поделить участок земли, по которому проходит граница. Ее протяженность 900 километров и фактически она прочерчена только на бумаге. Руководство двух стран признает опасность ситуации. На фоне договоренности о перемирии в Бишкеке вспыхнули протесты. Люди собираются у здания парламента в Кыргызстане. На обострении ситуации отреагировали в МИД Беларуси. Там заявили: разрешение конфликта должно быть только мирным путем. Наша страна будет прилагать все усилия по сохранению мира и стабильности в регионе Центральной Азии в духе добрососедства и взаимопонимания.