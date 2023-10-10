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Инфляция в Британии провоцирует преступность

10 октября 2023 08:43
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Новости Великобритании. Из-за инфляции в Британии растет уровень преступности. В Королевстве увеличилось число магазинных краж. Целью злоумышленников становятся даже те продукты питания, которые раньше не интересовали их, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Британии провоцирует преступность-1

Магазины вынуждены прибегать к мерам безопасности, иногда несколько странным. Например, отдельные супермаркеты на расфасованных сырах и стейках устанавливают магниты, а упаковки кофе заменяют муляжами. Владельцы торговых сетей объясняют кражи ростом стоимости жизни. К тому же, во многих регионах полиция прекратила попытки контролировать мелкие преступления в сфере розничной торговли.

# Экономический кризис # Фотофакт

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