Bloomberg: ХАМАС завершило эпоху Pax Americana и гегемонии Запада

Нападение ХАМАС на Израиль, по мнению обозревателя Bloomberg Хала Брэндса, сигнализирует о завершении гегемонии США и их стран-союзников, известной как Pax Americana. Об этом сообщает РИА Новости.

Обострение конфликта в регионе – это лишь одно из подтверждений растущего глобального кризиса безопасности. Брэндс замечает, что в настоящее время сложно найти регион, который бы не был затронут «текущими беспорядками». Он также отмечает, что завершилась эпоха Pax Americana, когда Вашингтон и его партнеры имели решающее преимущество.

7 октября Израиль стал объектом массированного ракетного удара со стороны сектора Газа, а бойцы ХАМАС проникли в пограничные районы на юге страны. В Израиле была объявлена война и идет мобилизация резервов.