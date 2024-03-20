Прямой эфир

Немцы не хотят защищать свою страну в случае агрессии

20 марта 2024 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немцы не хотят защищать свою страну. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного местным Институтом исследования общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы не хотят защищать свою страну в случае агрессии-1

Как выяснилось, только 32 % жителей страны готовы взять в руки оружие, чтобы отстаивать суверенитет Германии в случае нападения. 10 % опрошенных лишь допустили такую возможность, но далеко в этом не уверены. Но большинство, а именно 44 % немцев, признались, что не хотят воевать в случае агрессии. 13 % ответили, что, скорее всего, не будут этого делать.

Большие сомнения вызывает и способность немецкой армии обеспечить обороноспособность страны. 30 % респондентов считают, что армия Германии не сможет отразить возможное нападение врага. 45 % сказали, что их доверие к бундесверу довольно низкое.

# Международная политика # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Байден вновь заставил понервничать своих соратников
20 марта 2024 08:12

Байден вновь заставил понервничать своих соратников

Голос российского футбола Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
20 марта 2024 08:11

Голос российского футбола Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

Дональд Трамп может депортировать принца Гарри из США
20 марта 2024 07:52

Дональд Трамп может депортировать принца Гарри из США