Немцы не хотят защищать свою страну в случае агрессии

Немцы не хотят защищать свою страну. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного местным Институтом исследования общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, только 32 % жителей страны готовы взять в руки оружие, чтобы отстаивать суверенитет Германии в случае нападения. 10 % опрошенных лишь допустили такую возможность, но далеко в этом не уверены. Но большинство, а именно 44 % немцев, признались, что не хотят воевать в случае агрессии. 13 % ответили, что, скорее всего, не будут этого делать.

Большие сомнения вызывает и способность немецкой армии обеспечить обороноспособность страны. 30 % респондентов считают, что армия Германии не сможет отразить возможное нападение врага. 45 % сказали, что их доверие к бундесверу довольно низкое.