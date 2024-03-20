Прямой эфир

Байден вновь заставил понервничать своих соратников

20 марта 2024 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Джо Байден, который своим поведением и забывчивостью давно беспокоит американскую и не только общественность, вновь заставил понервничать своих соратников. На этот раз, говоря о новых членах НАТО, он перепутал Финляндию и Норвегию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден вновь заставил понервничать своих соратников-1

Досадный казус произошел, когда глава Белого дома выступал с речью на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию по переизбранию. И его оговорка вошла в историю, так как трансляцию выступления вели почти все американские телеканалы.

Байден вновь заставил понервничать своих соратников-4

Джозеф Байден, президент США:
Мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. И это изменило мир.

Между тем, Норвегия является членом Альянса с момента его образования в 1949 году. А в военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия. Отметим, Байден – самый возрастной президент США за всю историю страны и регулярно попадает в неловкие ситуации. Он часто допускает оговорки, путает американских политиков и глав других государств, теряется в пространстве на мероприятиях.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Голос российского футбола Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
20 марта 2024 08:11

Голос российского футбола Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

Дональд Трамп может депортировать принца Гарри из США
20 марта 2024 07:52

Дональд Трамп может депортировать принца Гарри из США

Больше половины отелей могут закрыть в Турции
20 марта 2024 07:41

Больше половины отелей могут закрыть в Турции