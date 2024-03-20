Байден вновь заставил понервничать своих соратников

Джо Байден, который своим поведением и забывчивостью давно беспокоит американскую и не только общественность, вновь заставил понервничать своих соратников. На этот раз, говоря о новых членах НАТО, он перепутал Финляндию и Норвегию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Досадный казус произошел, когда глава Белого дома выступал с речью на мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию по переизбранию. И его оговорка вошла в историю, так как трансляцию выступления вели почти все американские телеканалы.

Джозеф Байден, президент США:

Мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. И это изменило мир.

Между тем, Норвегия является членом Альянса с момента его образования в 1949 году. А в военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия. Отметим, Байден – самый возрастной президент США за всю историю страны и регулярно попадает в неловкие ситуации. Он часто допускает оговорки, путает американских политиков и глав других государств, теряется в пространстве на мероприятиях.