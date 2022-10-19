«Мы каждый день боремся за то, чтобы остаться на плаву». Как жители Франции переживают топливный дефицит на АЗС?

Новости Франции. Во Франции сохраняется топливный дефицит на АЗС. Порядка 20 % станций страны в данный момент не работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация вызвана забастовками сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. Вот уже три недели на фоне затяжного энергокризиса они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.