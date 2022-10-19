«Мы каждый день боремся за то, чтобы остаться на плаву». Как жители Франции переживают топливный дефицит на АЗС?
Новости Франции. Во Франции сохраняется топливный дефицит на АЗС. Порядка 20 % станций страны в данный момент не работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация вызвана забастовками сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. Вот уже три недели на фоне затяжного энергокризиса они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Мы каждый день боремся за то, чтобы остаться на плаву. Мы не стремимся стать богаче, мы пытаемся стабилизировать ситуацию, потому что от нас зависят наши семьи. Мы имеем дело с очень тяжелыми последствиями, и я очень надеюсь, что правительство осознает, что транспорт является одним из важнейших видов экономической деятельности, который власти должны поддерживать, особенно во время этого кризиса.
Большое количество теперь уже бывших сотрудников АЗС вынуждены искать новую работу. Соответствуя современным реалиям, во Франции появилась интересная вакансия. Ее суть в том, чтобы сидеть в очереди за топливом.