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Неизвестные сожгли 35 автобусов в столице Бразилии

24 октября 2023 08:13
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Новости Бразилии. В бразильском Рио-де-Жанейро неизвестные сожгли 35 автобусов. В полиции считают, что это стало местью преступных группировок за убийство одного из криминальных авторитетов в ходе спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные сожгли 35 автобусов в столице Бразилии-1

Это нападение произошло в районе, который фактически контролируется бандами наркоторговцев и где часто идут войны за сферы влияния. Городские власти уже не могут справиться с растущим уровнем преступности. Самую большую угрозу безопасности стали представлять преступные группировки, которые состоят из бывших, а иногда и действующих сотрудников полиции. Они занимаются грабежами и рэкетом.

# Поджог автомобилей # Новости Бразилии # Фотофакт

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