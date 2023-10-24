Неизвестные сожгли 35 автобусов в столице Бразилии

Новости Бразилии. В бразильском Рио-де-Жанейро неизвестные сожгли 35 автобусов. В полиции считают, что это стало местью преступных группировок за убийство одного из криминальных авторитетов в ходе спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это нападение произошло в районе, который фактически контролируется бандами наркоторговцев и где часто идут войны за сферы влияния. Городские власти уже не могут справиться с растущим уровнем преступности. Самую большую угрозу безопасности стали представлять преступные группировки, которые состоят из бывших, а иногда и действующих сотрудников полиции. Они занимаются грабежами и рэкетом.