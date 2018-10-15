Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

Новости России. Неизвестные обстреляли два трамвая на юге Санкт-Петербурга. Злоумышленники открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть информация об одной пострадавшей пассажирке. Пока правоохранителям больше ничего не известно. Злоумышленников разыскивают.