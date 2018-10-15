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Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге

15 октября 2018 09:39
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Новости России. Неизвестные обстреляли два трамвая на юге Санкт-Петербурга. Злоумышленники открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге-1

В результате окна общественного транспорта оказались разбиты, и трамваям пришлось остановиться.На дороге образовалась огромная пробка.

Неизвестные открыли огонь по трамваям в Санкт-Петербурге-4

Есть информация об одной пострадавшей пассажирке. Пока правоохранителям больше ничего не известно. Злоумышленников разыскивают.

# Перестрелка # Фотофакт

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