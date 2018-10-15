Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

Новости Индии. С сегодняшнего дня власти национального столичного округа Индии приступают к реализации «экстренного плана действий» по борьбе с растущим загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшую неделю количество вредных частиц в воздухе значительно возросло. Такой резкий скачок специалисты связывают с идущим в Дели дымом от пожаров в сельских угодьях. В это время года фермеры сжигают мусор с полей.