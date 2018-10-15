Прямой эфир

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха

15 октября 2018 09:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. С сегодняшнего дня власти национального столичного округа Индии приступают к реализации «экстренного плана действий» по борьбе с растущим загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха-1

За минувшую неделю количество вредных частиц в воздухе значительно возросло. Такой резкий скачок специалисты связывают с идущим в Дели дымом от пожаров в сельских угодьях. В это время года фермеры сжигают мусор с полей.

Индийские власти начали борьбу с растущим загрязнением воздуха-4

Первое, что намерено сделать правительство – временно запретить сжигание растительных отходов, ограничить работу дизельных генераторов, а также поднять плату за использование парковочных мест.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой
15 октября 2018 08:51

В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

Официально: Меган Маркл ждёт первенца
15 октября 2018 08:36

Официально: Меган Маркл ждёт первенца

Американский робот стал мастером паркура
15 октября 2018 07:14

Американский робот стал мастером паркура